F1 oggi, GP Bahrain 2020: orario gara, tv, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, domenica 29 novembre, andrà in scena il GP del Bahrain, terzultimo round del Mondiale 2020 di F1. Sul tracciato di Sakhir assisteremo a un grande spettacolo in una gara che si svilupperà, come da tradizione, sotto le luci artificiali.

Si partirà sempre da lui, ovvero il britannico Lewis Hamilton. Già campione del mondo 2020, l’alfiere della Mercedes ha conquistato la pole position in 1:27.264, conquistando la 98ma pole della carriera. Prima fila tutta Mercedes, con Valtteri Bottas che ha chiuso a 0″289 dal compagno di squadra. L’unico a poter impensierire le Frecce Nere sembra poter essere ancora una volta Max Verstappen, terzo a 0″414 da Hamilton, che nel corso delle prove libere ha messo in mostra un ottimo passo gara. Considerando le condizioni dell’asfalto, si prospetta una corsa particolarmente dura per gli pneumatici. Chi riuscirà a gestire meglio le mescole avrà senz’altro grandi chance per portarsi a casa il successo.

Partiranno indietro le Ferrari, entrambe eliminate nel Q2: Vettel 11° e Leclerc 12°. Riscontri che confermano i grossi problemi della SF1000 su di un tracciato molto esigente in termini di motore e di efficienza aerodinamica. I due ferraristi saranno costretti a una gara sulla difensiva, puntando sulla carta dell’affidabilità per ottenere qualche punto e limitare quindi i danni.

PROGRAMMA GP BAHRAIN F1 2020 (29 NOVEMBRE)

Domenica 29 novembre

Gara: 15.10 (57 giri)

COME GUARDARE IN TV IL GP BAHRAIN F1 2020

La copertura televisiva del GP del Bahrain di F1 sarà offerta da Sky Sport, con diretta su Sky Sport Uno (canale 201 della piattaforma Sky) e Sky Sport F1 (canale 207 della piattaforma Sky), live streaming su Sky Go e su Now TV. Per quanto concerne TV8, la programmazione in CHIARO vedrà la differita della gara. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della corsa a Sakhir.

TV A PAGAMENTO – Il GP del Bahrain di F1 sarà trasmesso in diretta da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport 1 (201) e Sky Sport F1 (207).

TV IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà la differita della corsa in Bahrain (ore 18.00)

STREAMING – Il GP del Bahrain di F1 potrà essere seguito in diretta anche su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), su Now TV (riservato sempre agli abbonati) e su tv8.it.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della corsa a Sakhir.

La programmazione di TV8/HD

Domenica 29 novembre

Gara: 18.00

