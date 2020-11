F1 oggi, GP Bahrain 2020: orari prove libere, tv, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, venerdì 27 novembre, prenderà il via il weekend del GP del Bahrain. Sul tracciato di Sakhir andranno in scena le prime prove libere utili alle squadre per trovare il miglior assetto in vista delle qualifiche di domani e della gara domenicale.

Il circuito del Bahrain al momento vede come team plurivincitore la Ferrari, con 6 successi contro i 4 Mercedes. Un record che normalmente durerebbe almeno un paio d’anni, ma vista la forma del team tedesco ed il doppio appuntamento Bahrain-Sakhir potrebbe essere eguagliato nello spazio di una settimana. È tempo di aggancio per Lewis Hamilton: Sebastian Vettel ha vinto 4 volte qui, e Lewis lo segue a tre (con Alonso, che tornerà nel 2021). Il britannico è reduce da 4 vittorie consecutive ed è pronto a far centro anche qui, per contro Vettel è a digiuno esattamente da 20 gare (Singapore 2019, l’ultima vittoria Ferrari a tutt’oggi). In questo intervallo Hamilton ha vinto 13 volte. Scontato quindi il pronostico a senso unico a favore dell’inglese.

Ci si aspetta un weekend complicato per la Ferrari. In teoria, infatti, le caratteristiche della pista non dovrebbero sposarsi al meglio con la SF1000, che paga molto per la potenza del propulsore. Su di una pista infatti su cui la power unit fa tanto la differenza, l’impressione è che il monegasco Charles Leclerc e Vettel debbano correre in difesa e fare di necessità virtù. E’ pur vero che in questo periodo dell’anno in Bahrein non si è mai corso e sarà interessante capire anche il comportamento delle gomme, però rimanendo alle peculiarità del lay-out la Rossa dovrebbe soffrire.

LA PROGRAMMAZIONE GP BAHRAIN F1 2020 (27 NOVEMBRE)

Venerdì 27 novembre

Prove libere 1: 12.00 – 13.30

Prove libere 2: 16.00 – 17.30

COME GUARDARE IN TV IL GP BAHRAIN F1 2020

La copertura televisiva del GP del Bahrain di F1 sarà offerta da Sky Sport, con diretta su Sky Sport Uno (canale 201 della piattaforma Sky) e Sky Sport F1 (canale 207 della piattaforma Sky), live streaming su Sky Go e su Now TV. Per quanto concerne TV8, la programmazione in CHIARO vedrà le differite delle qualifiche e della gara, ma non la trasmissione delle prove libere del venerdì e del sabato. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali del weekend a Sakhir.

TV A PAGAMENTO – Il GP del Bahrain di F1 sarà trasmesso in diretta da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport 1 (201) e Sky Sport F1 (207).

TV IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà le differite delle qualifiche (ore 18.30) e della corsa in Bahrain (ore 18.10). Non vi sarà, invece, la copertura delle prove libere del venerdì e del sabato.

STREAMING – Il GP del Bahrain di F1 potrà essere seguito in diretta anche su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), su Now TV (riservato sempre agli abbonati) e su tv8.it.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali del weekend a Sakhir.

La programmazione di TV8/HD

Sabato 28 novembre

Qualifiche: 18.30* – 19.30

Domenica 29 novembre

Gara: 18.10*

*Orari soggetti a possibili cambiamenti di palinsesto.

