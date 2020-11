F1, Nico Rosberg su Lewis Hamilton: “Uno dei migliori della storia, l’unica speranza per batterlo è essere perfetto”

Lewis Hamilton è entrato nella storia. Il britannico, grazie al 94° centro in carriera nei singoli GP in F1, ha conquistato matematicamente il settimo titolo iridato, eguagliando il primato del tedesco Michael Schumacher.

Un riscontro incredibile frutto del grande talento di cui è dotato il pilota, nonché ovviamente di un mezzo altamente performante come la Mercedes. A esprimere la sua idea a riguardo è stato uno che Lewis l’ha conosciuto molto bene e l’ha anche battuto, ovvero il tedesco Nico Rosberg. Il campione del mondo 2016, a Sky Sports F1, ha sottolineato il riscontro di Hamilton, senza però affermare che quanto fatto dall’asso nativo di Stevenage gli valga la palma di migliore di sempre: “Nessuno avrebbe mai pensato che i titoli di Michael Schumacher sarebbero stati eguagliati. Miglior pilota di sempre? Non credo sia giusto dirlo, perché per dovrei scomodare altri piloti. Posso solo affermare che Lewis fa parte del gruppo dei più grandi“.

Loading...

Loading...

Rosberg, inoltre, ha rivelato che: “Per batterlo devi essere perfetto, altrimenti non hai possibilità”. Lui questo obiettivo l’ha centrato nel 2016, chissà se qualcuno in questa era dei motori ibridi sarà capace di porre un freno all’egemonia di Hamilton.

giandomenico.tiseo@oasport.it

Foto: LaPresse