F1, Lewis Hamilton potrebbe essere insignito del titolo di “Sir” nel 2021

Da “Cavaliere Nero” a “Sir”? Lewis Hamilton potrebbe centrare anche questo prestigioso traguardo in un 2021 che, in pista, potrebbe regalargli l’Olimpo dell’ottavo titolo nel Mondiale di Formula Uno. Numerosi media inglesi nella giornata odierna hanno rilasciato questa notizia. La Regina Elisabetta II nel prossimo anno potrebbe insignire il campione del mondo di questo titolo, dopo che nel 2008, dopo il primo trionfo nella massima categoria del motorsport, aveva conferito al suo “suddito” il titolo di “Most Excellent Order of the British Empire”. Una spinta notevole verso questo riconoscimento è stata data anche dal premier Boris Johnson, raccolta immediatamente dalla Famiglia Reale.

Lo status di Lewis Hamilton quale sportivo di maggior successo del Regno Unito della sua epoca gli verrà riconosciuto con l’ingresso nella lista dei New Year Honors 2020. Un premio per quanto realizzato nel mondo della Formula Uno ma non solo. Negli ultimi anni, infatti, il nativo di Stevenage si è distinto anche in battaglie sociali meritevoli, pensando a uguaglianza, ambiente, si è schierato contro le violenze della polizia ed è un capofila dell’ormai celebre campagna “Black Lives Matter”.

Loading...

Loading...

Finora sono stati solamente tre i piloti di Formula Uno che sono stati nominati “Sir”: Jack Brabham (1978), Stirling Moss (2000) e Jackie Stewart (2001), senza dimenticare Frank Williams e Patrick Head che hanno portato in alto l’omonimo team britannico.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SULLA FORMULA UNO

alessandro.passanti@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse