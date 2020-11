F1, Lewis Hamilton: “Nessuna garanzia per il 2021”. Il britannico potrebbe stupire tutti e lasciare?

Il trionfo e lo scherzetto finale? Chissà. Quel che è certo è che il britannico Lewis Hamilton si avvia a vincere il suo settimo titolo mondiale in F1 e la Mercedes ha già messo in cassaforte il settimo iride consecutivo tra i costruttori. La doppietta delle Frecce Nere a Imola ha posto la parola fine a un campionato che, per quanto si può immaginare, non è mai stato in discussione.

In Turchia, dovrebbe arrivare l’ufficialità per Hamilton, ma quel che però ancora non viene annunciato è il futuro dell’asso nativo di Stevanage. Di fatto la trattativa tra LH44 e la Stella a tre punte resta aperta per il rinnovo del contratto in vista del 2021. Da questo punto di vista l’alfiere di Brackley ha rilasciato delle dichiarazioni un po’ criptiche nel corso della conferenza stampa dopo il GP dell’Emilia-Romagna: “Personalmente mi sento benissimo, sono molto forte e credo che possa andare avanti ancora per un bel po’. Mi piacerebbe esserci anche in futuro ma non ci sono garanzie. Aspettiamo e vediamo“. Parole che possono far pensare a un ritiro, o essenzialmente è un modo per tirare la corda in termini di ingaggio?

Cambiamenti che però potrebbero riguardare anche il ruolo del Team Principal, visto che Toto Wolff ha parlato di un possibile successore. Da questo punto di vista, il britannico ha sottolineato che il destino di Toto non è legato necessariamente al suo: “Sono qui da molto tempo e al momento non so nemmeno dire se ci sarò l’anno prossimo. Al momento quindi la decisione di Wolff non mi preoccupa. Posso capire la voglia di fare un passo indietro e dare più tempo alla famiglia. Non so chi sceglierebbe come sostituito ma, ripeto, lui è un leader. Non metterà nessuno che non sia in grado di fare bene quel lavoro, nessuno che non sia all’altezza, nessuno che non sia preparato. Troverà la persona giusta. Ma non si tratta di una singola persona. La squadra non si riduce a una persona, è un collettivo di molte persone. Non è Toto a costruire la macchina, è un vero lavoro di squadra. Io comunque lo appoggio, qualunque cosa voglia fare, da qui in avanti“, ha chiosato Lewis.

