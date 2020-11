F1, Lewis Hamilton: “Merito rispetto, non vinco solo perché ho la Mercedes. In Turchia si è visto”

Lewis Hamilton si è laureato Campione del Mondo per la settima volta in carriera e ha così eguagliato il record di Michael Schumacher. Il pilota della Mercedes ha vinto il GP di Turchia 2020 e ha così potuto festeggiare il titolo iridato, entrando ancora di più nella storia: quest’anno ha vinto 10 gare, ha superato il primato di successi di Schumacher ed è diventato di diritto uno dei piloti più forti di tutti i tempi. Il britannico è però spesso accusato di ottenere questi risultati soltanto perché ha a disposizione una macchina decisamente superiore alla concorrenza.

Lewis Hamilton si è soffermato su questo punto: “Vorrei che ci fossero gare più complicate, come quelle della Turchia. In condizioni come quelle posso dimostrare di cosa sono capace. Merito rispetto, è stata una domenica molto dura e il risultato non dipende solo dalla macchina. C’è un altro grande pilota che guida la Mercedes e non arriva al traguardo nella mia posizione. Sento commenti interessanti da grandi piloti del passato, ma è ovvio che nessuno ha vinto il Mondiale senza avere a disposizione una grande squadra e una grande macchina“.

Il 35enne ha proseguito: “Ai tempi dei kart guidavo un mezzo di quinta mano con un motore di m****. Nel mio primo campionato il ragazzo che aveva vinto aveva a disposizione dei motori buoni realizzati dal papà di Jenson Button. Mio papà aveva dovuto ipotecare la casa per comprarne uno di 2.500 sterline. Quando quel ragazzo salì sul mio mezzo arrivava sempre dietro Conta sempre quello che fai e spero che si sia visto in Turchia“.

Foto: Lapresse

Dichiarazioni da Marca