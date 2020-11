F1, GP Bahrain 2020: programma, orari, tv, streaming. Calendario fine settimana 27-29 novembre

Terzultimo appuntamento del Mondiale 2020 di F1 che si prospetta all’orizzonte. Il Circus volge il proprio sguardo a Sakhir per l’appuntamento del GP del Bahrein. Nel deserto si prospetta una gara avvincente, in cui l’interesse sarà sulla singola prova piuttosto che sul campionato. Come è ben noto, i due titoli piloti e costruttori sono stati assegnati, con Lewis Hamilton e la Mercedes che hanno festeggiato il loro settimo iride all’insegna dei record. Il britannico è entrato nella storia di questo sport eguagliando il tedesco Michael Schumacher e ora l’obiettivo è quello di continuare ad aggiornare i propri numeri per confermarsi il pilota più vincente di tutti i tempi.

La Ferrari, da questo punto di vista, arriva all’appuntamento in Bahrein con la voglia di confermare i miglioramenti emersi nelle ultime prove, ma non potendo di certo ambire alla vittoria. Il target per la Rossa resta la top-5, salvo sorprese. Pertanto il tedesco Sebastian Vettel e il monegasco Charles Leclerc si preparano al fine settimana che sarà all’insegna delle luci artificiali. Si prevede per questo un grande spettacolo dopo la pioggia di Istanbul (Turchia).

LA PROGRAMMAZIONE GP BAHRAIN F1 2020

Venerdì 27 novembre

Prove libere 1: 12.00 – 13.30

Prove libere 2: 16.00 – 17.30

Sabato 28 novembre

Prove libere 3: 12.00 – 13.00

Qualifiche: 15.00 – 16.00

Domenica 29 novembre

Gara: 15.10

COME GUARDARE IN TV IL GP BAHRAIN F1 2020

La copertura televisiva del GP del Bahrain di F1 sarà offerta da Sky Sport, con diretta su Sky Sport Uno (canale 201 della piattaforma Sky) e Sky Sport F1 (canale 207 della piattaforma Sky), live streaming su Sky Go e su Now TV. Per quanto concerne TV8, la programmazione in CHIARO vedrà le differite delle qualifiche e della gara, ma non la trasmissione delle prove libere del venerdì e del sabato. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali del weekend a Sakhir.

TV A PAGAMENTO – Il GP del Bahrain di F1 sarà trasmesso in diretta da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport 1 (201) e Sky Sport F1 (207).

TV IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà le differite delle qualifiche (ore 18.30) e della corsa in Bahrain (ore 18.10). Non vi sarà, invece, la copertura delle prove libere del venerdì e del sabato.

STREAMING – Il GP del Bahrain di F1 potrà essere seguito in diretta anche su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), su Now TV (riservato sempre agli abbonati) e su tv8.it.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali del weekend a Sakhir.

La programmazione di TV8/HD

Sabato 28 novembre

Qualifiche: 18.30* – 19.30

Domenica 29 novembre

Gara: 18.10*

*Orari soggetti a possibili cambiamenti di palinsesto.

