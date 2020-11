F1, Charles Leclerc riceve il Tapiro: “Hamilton? Non ci andrei in vacanza. All’ultima gara ho buttato via tutto”

Charles Leclerc si sta preparando per disputare il GP del Bahrain 2020, tappa del Mondiale F1 che andrà in scena nel weekend del 27-29 novembre sul circuito del Sakhir. Il pilota della Ferrari è reduce dal quarto posto nel GP di Turchia, dove il podio è sfumato all’ultima curva a causa del sorpasso subito da parte del compagno di squadra Sebastian Vettel. Il monegasco ha ricevuto il celebre Tapiro di Striscia la Notizia, consegnatogli dalle mani di Valerio Staffelli a Maranello. Il pilota della Ferrari ha ricordato la grande arrabbiatura, condita da quel co****** ripetuto più volte nel team radio dopo il traguardo.

Il 23enne ha ammissione ai microfoni della trasmissione satirica di Canale 5: “La gara era andata bene e ho buttato tutto via all’ultima curva. Ho sbagliato e mi sono sfogato alla radio con i miei ingegneri, avete sentito tutto… Queste cose succedono, ma devono essere uno spunto per crescere e tornare più forti“. Charles Leclerc trova il modo per parlare di Lewis Hamilton, fresco Campione del Mondo per la settima volta e indiscusso dominatore del Circus: “Va molto forte ed è simpatico, ma non ci andrei in vacanza assieme“. Una battuta anche sul suo futuro compagno di squadra al Cavallino Rampante, ovvero lo spagnolo Carlos Sainz: “Lo conosco da anni, siamo molto amici: Vettel mi ha fatto migliorare, vedremo cosa succederà con Carlos“.

Foto: Lapresse