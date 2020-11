Dove vedere Italia-Polonia: tv, canale, orario, programma, streaming

Italia-Polonia segna un altro pezzo di Nations League che va a formarsi, e per di più con la leader attuale del girone 1 che forma la Lega A. A Danzica, all’andata, fu 0-0 tra le due squadre. L’Italia ha vinto soltanto contro l’Olanda, pareggiando tutti gli altri incontri.

La storia racconta di 17 scontri in qualsiasi genere di partite, ricomprendendo dunque amichevoli e incontri ufficiali. L’Italia comanda con 6 vittorie, 8 pareggi e 3 sconfitte. La prima sfida si è giocata nel 1965, nel contesto delle qualificazioni ai Mondiali del 1966, mentre l’ultima è lo 0-0 di Danzica. In mezzo tanti momenti di particolare importanza nella storia reciproca, come il doppio confronti ai Mondiali di Spagna ’82 (l’esordio con 0-0 e la semifinale con i due gol di Rossi). E a livello di competizioni nella loro fase finale sono quelli due dei tre incontri, con il terzo verificatosi nel 1974 con successo polacco per 2-1 (e Italia che uscì al primo turno).

Loading...

Loading...

Italia-Polonia, incontro di Nations League, si giocherà domani sera alle ore 20:45. Sarà possibile seguirla in diretta tv gratis e in chiaro su Rai1 e in diretta streaming su RaiPlay. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

NATIONS LEAGUE 2020-2021: PROGRAMMA

DOMENICA 15 NOVEMBRE

Ore 20:45 Italia-Polonia

NATIONS LEAGUE 2020-2021: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Rai1

DIRETTA STREAMING – RaiPlay

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

federico.rossini@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE SUL CALCIO

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse