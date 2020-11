Short track, cancellate le due tappe di Coppa del Mondo in Germania a febbraio

Arrivano delle novità per quanto riguarda la stagione dello short track. Alcuni giorni fa il Consiglio ISU ha apportato ulteriori modifiche al calendario internazionale di short track, destinato ad iniziare ormai nell’anno solare 2021.

“I Campionati Mondiali di short track ISU 2021 si terranno a Dordrecht (Paesi Bassi) il 5-7 marzo 2021. A seguito di una proposta del Membro organizzatore (KNSB), il Consiglio dell’ISU ha deciso di spostare i Campionati Mondiali di short track da Rotterdam a Dordrecht (Paesi Bassi) ed ha deciso che si svolgeranno una settimana prima del previsto. Anticipare questi Campionati di una settimana consentirà alle squadre, in particolare a quelle d’oltreoceano, di passare dai precedenti eventi della Coppa del Mondo di short track, in programma il 19-21 febbraio ed il 26-28 febbraio 2021 in Germania, direttamente ai Mondiali di Dordrecht“, il testo di quanto annunciato.

Oggi, come riportato dalla FISG, l’International Skating Union ha comunicato con una nota ufficiale la cancellazione delle due tappe di Coppa del Mondo previste in Germania dal 19 al 21 febbraio 2021 a Bietigheim-Bissingen e dal 26 al 28 febbraio 2021 a Dresda. La decisione è stata presa dalla Federghiaccio tedesca tenendo conto della situazione legata alla pandemia di Covid-19 e quindi alla tutela per la salute.

Foto: Renzo Brico