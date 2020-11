Ciclismo Under 23: a Treviglio il Cycling Team Friuli padrone della cronosquadre

Cala il sipario sulla stagione agonistica 2020 delle categorie antecedenti il professionismo: la cronometro a squadre tricolore incorona la formazione under 23 del Cycling Team Friuli. La chiusura della “travagliata” annata agonistica, non poteva che finire con un evento di prestigio nazionale, in palio il titolo in cronometro a squadre riservato agli Under 23. La cittadina di Treviglio (BG), addobbata a festa per l’arrivo delle numerose squadre giunte da ogni parte dello Stivale, ha visto le maggiori formazioni prendere parte alla manifestazione organizzata della storica società ciclistica trevigliese, con la formazione bianco-nera friulana che ha conquistato il primo ed il terzo posto nel Campionato Italiano della Cronometro a squadre.

A far segnare il miglior tempo nei 46,5 km in programma è stato il quartetto composto da Jonathan Milan, Giovanni Aleotti, Davide Bais e Andrea Pietrobon: i ragazzi del team friulano hanno viaggiato ad una media impressionate di 53,491 km/h rifilando 1’57” ai campioni uscenti della specialità della Colpack Ballan. Il terzo posto è stato di nuovo firmato dal Cycling Team Friuli in gara con il quartetto “B” composto dai giovani Riccardo Carretta, Matteo Donegà, Edoardo Sandri e Pietro Aimonetto.

Il 2020 del Cycling Team Friuli va dunque in archivio nel segno del tricolore dopo i titoli già conquistati in questa stagione da Giovanni Aleotti nella prova in linea e da Jonathan Milan nella cronometro individuale e nell’inseguimento individuale. Un’annata da incorniciare per gli uomini del presidente Roberto Bressan: “Oggi è stata la degna chiusura di una stagione indimenticabile per tutta la nostra squadra. Voglio fare i miei complimenti agli atleti, al CTFLab per il lavoro svolto con tutta la rosa, ai tecnici e allo staff che con passione ha supportato al meglio questo nostro progetto. E’ un peccato che si sia potuto correre così poco in questo 2020: i risultati hanno certificato la crescita del nostro gruppo. Con l’entusiasmo dei successi conquistati anche in queste ultime settimane da domani volteremo pagina per iniziare a lavorare in vista del 2021 e per aprire un nuovo ciclo vincente dopo i passaggi al professionismo di Giovanni Aleotti, Jonathan Milan e Davide Bais”.

Ordine d’arrivo Campionato Italiano a cronometro a squadre:

1° Cycling Team Friuli A

che completa i 46,5 km in 52’09” alla media dei 53,491 km/h

2° Team Colpack Ballan a 1’57″

3° Cycling Team Friuli B a 2’23″

