Ciclismo, Thibaut Pinot: “Il Tour 2021 sarà meno da scalatori, e più da ciclisti completi”

Dopo aver visto il percorso del Tour de France edizione 2021 svelato a Parigi nella serata di ieri, il francese Thibaut Pinot (team Groupama-FDJ) spiega di ritenere che il lay-out sia maggiormente adatto a ciclisti completi piuttosto che agli scalatori puri.

L’analisi del trentenne nativo di Mélisey a Cyclingnews punta proprio su questo aspetto: “Si tratta di un percorso “da Tour” se così si può dire. Mi sembra un Tour classico. Ad una prima occhiata appare molto differente rispetto a quello degli ultimi anni, con molte tappe da velocisti e altre che si adattano agli attaccanti o scattisti”.

Thibaut Pinot passa poi ad analizzare le salite della Gran Boucle edizione 2021: “I Pirenei saranno piuttosto difficili, anche se in generale le montagne saranno meno toste rispetto al recente passato. Non mi sembra un percorso ideale per gli scalatori puri, piuttosto ritengo che saranno favoriti i cicliti completi, viste anche le due cronometro in programma, nella quinta e ventesima frazione”.

Foto: Lapresse