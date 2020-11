Ciclismo, Nairo Quintana: “Il percorso del Tour 2021 potrebbe favorirmi, che attesa per il Mont Ventoux!”

Nairo Quintana del team Arkéa-Samsic analizza il percorso del Tour 2021 svelato nella serata di ieri da parte del direttore della corsa, Christian Prudhomme, in quel di Parigi. Secondo il colombiano il lay-out della prossima Grand Boucle potrebbe rivelarsi interessante anche per le sue caratteristiche, nonostante l’ex Movistar sia reduce da diverse annate più da comprimario piuttosto che da protagonista nella corsa a tappe francese. “Il fatto che ci siano solamente due prove individuali a cronometro potrebbe rivelarsi un punto a mio favore – spiega il colombiano a Cyclingnews – Quelle due tappe saranno sicuramente importanti come quelle di montagna a livello di classifica, ma non andranno a stravolgerla”.

Il 30enne sudamericano ha scelto la tappa numero 11, con la doppia ascesa al Mont Ventoux, come una delle frazioni più importanti del prossimo Tour, che scalerà il “monte calvo” su entrambe le sponde. “Senza dubbio si tratta di una salita che amo e sulla quale mi sono spesso trovato bene. Sicuramente sarà un momento fondamentale della prossima edizione, come lo saranno gli arrivi tra Alpi e Pirenei”.

Cosa si attende Nairo Quintana dal Tour 2021? “In primo luogo spero di arrivarci nelle migliori condizioni possibili, dato che non è mai scontato essere al 100% al momento giusto. Avrò al mio fianco un team forte come l’Arkéa-Samsic per cui sono fiducioso. Per il momento sto lavorando duramente con i fisioterapisti in preparazione per la prossima annata. Il mio obiettivo al Tour rimarrà la classifica generale, con l’ambizione di salire sul podio, anche se so che sta diventando sempre più difficile a causa del livello di competizione elevatissimo. Ogni anno, però, è sempre una nuova opportunità, sperando che il 2021 potrebbe essere una stagione migliore per me”.

Foto: Lapresse