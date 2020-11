Ciclismo, Michael Valgren correrà con al EF Pro Cycling nel 2021

Il danese Michael Valgren, nel 2018 vincitore dell’Amstel Gold Race e dell’Omloop Het Nieuwsblad, nel 2021 correrà per la EF Pro Cycling. Lo annuncia lo stesso team sul suo sito ufficiale. Valgren arriva da due anni piuttosto deludenti passati tra le file del Team NTT, nei quali non è riuscito a dare continuità ai grandi risultati colti in maglia Astana. Ricordiamo, inoltre, che quando militava nel sodalizio diretto da Aleksandr Vinokurov, arrivò anche quarto al Giro delle Fiandre 2018.

Valgren ha commentato il suo passaggio alla EF sul sito della sua nuova squadra. Queste le sue parole: “Sono molto contento di unirmi alla EF, un team nel quale militano due miei connazionali che conosco molto bene quali Matti Breschel e Magnus Cort Nielsen. Dall’esterno mi sembra un gruppo molto coeso e non vedo l’ora di farne parte. I miei punti di forza sono la resistenza e la capacità di leggere la corsa. Più una gara è lunga e più io vado forte”.

