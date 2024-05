Giro d’Italia 2024, Michael Valgren: “Qualche anno fa non sapevo neanche se sarebbe continuata la mia carriera”

A volte un secondo posto ti riempie di delusione, altre volte ti fa emozionare e ti dà grande gioia. Nella sua Toscana il danese Michael Valgren riesce a trovare finalmente un grandissimo risultato chiudendo nella piazza d’onore la quinta tappa del Giro d’Italia con arrivo in quel di Lucca.

Il corridore della EF Education – EasyPost è stato eccezionale nel centrare la fuga giusta ed è stato probabilmente il fautore più importante nel portarla al traguardo, dove si è imposto Benjamin Thomas.

In ogni caso gran soddisfazione, visto un passato recente non del tutto esaltante: “Secondo al Giro, significa molto. Qualche anno fa, non ero sicuro di avere un contratto”.

E aggiunge: “La squadra mi ha davvero aiutato in tutto questo, in un modo davvero buono e sono felice di iniziare a ripagare le cose. Sono semplicemente grato di poter ancora essere un ciclista, quindi grazie a tutti”.