Ciclismo: Lefevere non si accontenta della squalifica per Groenewegen, ci sarà un’azione legale

La vicenda sembrava essersi conclusa in settimana, con la squalifica ufficiale arrivata da parte dell’UCI. Nove mesi di stop per Dylan Groenewegen, colpevole di avere causato un bruttissimo incidente durante la volata della prima tappa del Giro di Polonia 2020. In quell’occasione il corridore della Jumbo-Visma strinse alle transenne il connazionale Fabio Jakobsen, il quale incappò in una terribile caduta e in un pesantissimo infortunio.

Non è finita qui: la Deceuninck-QuickStep ed in particolare il team manager Patrick Lefevere vogliono proseguire la loro battaglia contro l’ex campione olandese anche in tribunale. Ci sarà infatti un’azione legale da parte dello squadrone belga nei confronti del velocista neerlandese. Ad annunciarlo è lo stesso Lefevere ai media belgi: “Non sappiamo quando verranno stabilite le date di discussione del nostro caso. Come per la maggior parte delle questioni legali, sarà sicuramente una causa che andrà avanti per molto tempo, ma noi riteniamo giusto procedere in questa direzione”.

Foto: Valerio Origo