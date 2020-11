Ciclismo: l’Astana cambia nome dopo la sponsorizzazione con Premier Tech

Cambio di nome e nuova sponsorizzazione per il Team Astana nel 2021. La squadra kazaka di chiamerà “Astana-Premier Tech” dopo che la società canadese è diventata il main sponsor della squadra del direttore sportivo Giuseppe Martinelli.

Questo il comunicato dell’Astana: “Premier Tech vuole collegare la sua rete mondiale di partner e clienti attraverso questa co-sponsorizzazione e partnership con il Kazakistan”. Anche Premier Tech si è ritenuta molto soddisfatta della sponsorizzazione con la squadra kazaka: “Il team Astana – Premier Tech cattura perfettamente l’essenza della nostra azienda e lo spirito che guida questa partnership, che è di spingere costantemente i limiti per ridefinire gli standard e raggiungere nuove vette, circondandoci di persone motivate e di talento per avere successo”.

Il capitano dell’Astana-Premier Tech sarà ancora il danese Jakob Fuglsang, ma fari puntati anche sullo scalatore Aleksandr Vlasov, altra uomo di riferimento per le corse a tappe. Il ciclista russo è ancora sotto contratto per il 2021, ma è finito nel mirino della Ineos, che punta a rinforzare la propria squadra.

Foto: LaPresse