Ciclismo, i corridori italiani senza contratto. Aru, Ganna e Nizzolo cercano un ingaggio per il 2021!

Appena terminata la stagione si comincia ovviamente a pensare all’anno prossimo. Il ciclismo è sempre in fermento, con il mercato che incombe. Tantissimi i trasferimenti che stanno arrivando in questi giorni, molte le ufficialità che ci saranno nelle prossime ore. Sono però ancora diversi i corridori italiani che si ritrovano senza un contratto in vista del 2021, con il proprio in scadenza a dicembre. Nomi anche di spessore come quelli di Fabio Aru, del campione del mondo a cronometro Filippo Ganna e del campione europeo Giacomo Nizzole. In corso ovviamente ci sono moltissime trattative e sicuramente gli accordi arriveranno a breve. Andiamo a scoprire gli azzurri che al momento sono senza squadra in vista della prossima stagione.

ITALIANI SENZA CONTRATTO 2021

WORLDTOUR

Loading...

Loading...

Astana

Manuele Boaro

Davide Martinelli

CCC Team

Jakub Mareczko

NTT Pro Cycling

Giacomo Nizzolo

Team Ineos

Leonardo Basso

Filippo Ganna

Gianni Moscon

UAE Team Emirates

Fabio Aru

Marco Marcato

Edward Ravasi

Oliviero Troia

PROFESSIONAL

Alpecin – Fenix

Kristian Sbaragli

Androni – Sidermec

Alessandro Bisolti

Luca Chirico

Mattia Frapporti

Francesco Gavazzi

Luca Pacioni

Mattia Viel

Bardiani CSF Faizanè

Vincenzo Albanese

Marco Benfatto

Iuri Filosi

Umberto Orsini

Matteo Pelucchi

Alessandro Pessot

Francesco Romano

Manuel Senni

NIPPO Delko One Provence

Riccardo Minali

Team Novo Nordisk

Andrea Peron

Umberto Poli

Vini Zabù – KTM

Liam Bertazzo

Manuel Bongiorno

Matteo Busato

Marco Frapporti

Lorenzo Fortunato

Lorenzo Rota

Riccardo Stacchiotti

Luca Wackermann

gianluca.bruno@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse