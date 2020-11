Ciclismo femminile, la Canyon-SRAM ingaggia a sorpresa Chloe Dygert! Contratto quadriennale per l’ex iridata

Chloe Dygert si trasferisce a sorpresa alla Canyon-SRAM per ben quattro stagioni. L’ex campionessa del mondo a cronometro si sta riprendendo passo dopo passo dal bruttissimo incidente subito in occasione della prova contro il tempo iridata di Imola 2020, ed è pronta a lanciarsi nel World Tour dopo quattro annate passate con la Twenty20 Pro Cycling. C’è grande attesa per il ritorno in corsa della statunitense, una delle giovani più promettenti e talentuose dell’intero panorama ciclistico femminile internazionale.

Una ragazza che divide la sua vita tra la strada e la pista, seguendo a pieno la scuola della multidisciplinarietà delle due ruote, e un genio indiscusso delle prove contro il tempo, la cui esplosione definitiva è arrivata lo scorso anno con il Mondiale da lei conquistato sulle strade allo Yorkshire dove oggettivamente, non ha avuto rivali. Quest’anno, sulle strade emiliano romagnole del circuito di Imola, si sarebbe potuta regalare il sogno della doppietta iridata, ma purtroppo una curva maledetta ha interrotto i suoi sogni di gloria, provocandole una bruttissima caduta al di là del Guard Rail, nonché una profonda ferita al ginocchio che l’ha tenuta ferma per diverso tempo.

Ma nonostante tutto la 23enne statunitense si è prontamente rialzata e sta recuperando molto bene questo bruttissimo infortunio, e l’approdo in Canyon-SRAM è sicuramente uno stimolo più per riprendere in mano al più presto la sua giovane e promettente carriera: “Onestamente, è la squadra migliore per me, disposta a lavorare con il mio programma su pista, dandomi la libertà di essere ancora l’atleta che voglio essere”, ha dichiarato Chloé.

“Sono entusiasta di vedermi con i colori della Canyon-SRAM. Sarà la prima volta che correrò su strada in Europa. Il mio allenatore e io siamo d’accordo sul fatto che è giunto il momento di farlo. Sono fiduciosa nel fatto che questa squadra mi offrirà il miglior ambiente per raggiungere i miei obiettivi futuri nei prossimi quattro anni”, ha aggiunto la medaglia d’argento nell’inseguimento a squadre ai Giochi olimpici di Rio 2016 e vincitrice di sette titoli mondiali su pista, tre nell’inseguimento individuale e quattro nell’inseguimento a squadre.

Per il 2021 Chloé combinerà gli obiettivi su strada con quelli su pista, con grandi, anzi, grandissime ambizioni: “Il mio obiettivo per il prossimo anno è chiaro: i Giochi Olimpici di Tokyo. Voglio solo guarire ed essere pronta in tempo. Voglio vincere l’oro nella cronometro e nell’inseguimento a squadre – ha dichiarato la Dygert – Non ho ancora corso su strada in Europa perché avevo altri obiettivi da raggiungere prima di poter passare a questi. Continuerò a lavorare con il mio allenatore Kristin Armstrong. Ci siamo sempre poste degli obiettivi e li abbiamo perseguiti uno alla volta, senza dilungarci troppo. Manterremo questo approccio il prossimo anno e non vediamo l’ora di approdare e di avere il supporto di tutta la Canyon-SRAM”.

