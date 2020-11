Champions League, l’Atalanta espugna Anfield: impresa contro il Liverpool. L’Inter crolla col Real Madrid

Una vittoria e una sconfitta per le squadre italiane impegnate in questa serata dedicata alla quarta giornata della fase a gironi della Champions League 2020-2021 di calcio. L’Inter è stata sconfitta dal Real Madrid per 2-0 e ora la qualificazione agli ottavi di finale è sempre più lontana. I nerazzurri sono infatti ultimi nel gruppo B con appena 2 punti all’attivo, il Borussia Moenchengladbach è in testa con 8 punti mentre il Real Madrid è salito a quota 7: riuscire a essere tra le migliori due compagini in classifica, quando mancano soltanto due incontri al termine della fase a girroni, è veramente difficile per i meneghini. I ragazzi di Antonio Conte hanno completamente sbagliato l’incontro più importante di questa prima parte di stagione, non riuscendo a leggere al meglio l’avversario, tra l’altro privo di diversi uomini di riferimento.

I padroni di casa vanno subito in svantaggio al 7′, quando Eden Hazard trasforma il calcio di rigore concesso per un fallo di Nicolò Barella. L’Inter è alle corde e le merengues insistono, al 13′ Lucas colpisce il palo sinistro e poi al 33′ la squadra di Zinedine Zidane si trova in superiorità numerica: Arturo Vidal viene infatti espulso per eccesso di proteste in seguito a un presunto contatto in area di rigore. In dieci contro undici l’Inter non può nulla, va alla deriva e gli spagnoli raddoppiano al 59′: cross perfetto di Lucas per Rodrygo, il quale insacca con grande disinvoltura.

L’Atalanta ha firmato una clamorosa impresa e ha espugnato Anfield. Roboante successo per 2-0 della Dea nella tana del Liverpool! Gli orobici hanno riscattato il sonoro 5-0 che avevano subito tre settimane fa contro i Reds e compiono un passo importantissimo verso la qualificazione agli ottavi di finale: i ragazzi di coach Gasperini ora sono terzi in classifica, a pari punti con l’Ajax (2-2 all’andata in casa), ad appena due lunghezze dalla capolista Liverpool, incappata nella prima sconfitta nel gruppo D dopo tre successi consecutivi. Il primo tempo non offre grandissime emozioni, è nella ripresa che l’Atalanta si scatena con un micidiale uno-due: al 60′ Josip Ilic porta in vantaggio gli ospiti insaccando su cross del Papu Gomez, tre minuti più tardi è Robin Gosens a raddoppiare con una stoccata su prolungamento di testa da parte di Hans Hateboer.

Foto: Lapresse