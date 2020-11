Calcio, Stephanie Frappart dirigerà Juventus-Dinamo Kiev. È la prima donna ad arbitrare un match di Champions League maschile

Juventus-Dinamo Kiev, in programma mercoledì 2 dicembre alle ore 21.00, rappresenterà un momento storico ed estremamente significativo per la classe arbitrale femminile nel mondo del calcio. Stephanie Frappart, designata per il match di Torino, sarà infatti la prima donna della storia ad arbitrare una sfida di Champions League maschile. La 36enne francese sta progressivamente abbattendo un muro dopo l’altro, come dimostrano gli svariati primati stabiliti nel corso delle ultime stagioni nell’ambito del calcio maschile.

Frappart è stata infatti la prima donna a dirigere un incontro della Ligue 1, il massimo campionato francese, inoltre si è tolta la soddisfazione di arbitrare la Supercoppa europea del 2019 e di esordire lo scorso ottobre nella fase a gironi dell’Europa League. Grazie alle sue ottime prestazioni, ha incassato in passato svariati complimenti da parte dei migliori allenatori internazionali, tra cui il tecnico tedesco del Liverpool Jurgen Klopp. Allianz Stadium che sarà quindi teatro di un Juventus-Dinamo Kiev ininfluente in ottica qualificazione (bianconeri già agli ottavi, ucraini fuori dai giochi), ma per certi versi storico nell’ambito della Champions League.

Foto: Lapresse