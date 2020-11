Calcio, Serie A 2020-2021: vittoria esterna della Lazio, pari a reti bianche tra Spezia e Atalanta

Ha preso il via quest’oggi l’ottava giornata del campionato di calcio di Serie A 2020-2021. Due gli incontri attualmente disputati, in attesa del confronto dell’Allianz Stadium tra Juventus e Cagliari alle ore 20.45.

La Lazio ha superato all'”Ezio Scida” il Crotone 2-0. Una partita disputata in condizioni meteorologiche molto difficili, su un campo reso pesante dalla pioggia che ha messo a rischio la disputa del match. Sono stati, dunque, i biancocelesti di Simone Inzaghi a prevalere grazie alle realizzazioni di Immobile al 21′ e di Correa al 58′. Tre punti importanti per la compagine romana che sale in sesta posizione a quota 14 punti, mentre il Crotone resta in ultima posizione con soli 2 punti totalizzati.

Loading...

Loading...

Pareggio a reti bianche invece nel match tra Spezia e Atalanta. Scarsa concretezza tra le fila orobiche, con un gol di Gosens annullato per fuorigioco dalla VAR al 57′. Un pari che serve a poco alla causa della Dea raggiunta in graduatoria proprio dalla Lazio, mentre la squadra allenata da Italiano si attesta in 12ma posizione con 9 punti all’attivo.

giandomenico.tiseo@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse