Calcio, Qualificazioni Europei U21 2021: l’Italia vince 4-1 contro la Svezia e chiude in bellezza

Si è chiuso nel migliore dei modi il percorso dell’Italia Under21 nelle qualificazioni al Campionato Europeo di calcio 2021. Il match di oggi all’Arena Garibaldi di Pisa ha visto gli Azzurrini trionfare con il punteggio di 4-1 contro la Svezia. Un risultato rotondo che va a suggellare un cammino davvero eccellente in questo raggruppamento e che ci dà conferme importanti verso il futuro. Con questo risultato, infatti, la classifica del Gruppo 1 vede l’Italia chiudere con 25 punti, frutto di 8 vittorie, un pareggio e un solo ko con 27 reti all’attivo e appena 5 subite. Alle spalle dei nostri azzurrini si classifica l’Irlanda con 19 punti.

La formazione di mister Nicolato si presenta in campo con il 3-5-2 con Cerofolini tra i pali, quindi difesa composta da Vogliacco, Buongiorno e Cuomo. A centrocampo prendono posizione Zappa, Melegoni, Ricci, Maleh e Sala mentre in attacco giostra la coppia composta da Raspadori e Scamacca. Dall’altra parte gli scandinavi si schieratno con il 4-4-2 con Dahlberg estremo difensore, quindi Beijmo, Vagic, Henriksson e Kralj in difesa, centrocampo composto da Bengtsson, Hellborg, Gigovic e Karlsson, mentre gli attaccanti sono Nygren e Almqvist.

Loading...

Loading...

La partita vede subito una Italia messa davvero bene in campo e smaniosa di portare a termine il girone nel migliore dei modi. La rete dell’1-0 arriva inevitabile al minuto 27 con Maleh, che stoppa bene il pallone e realizza un bellissimo gol al volo all’incrocio dei pali. Il raddoppio viene realizzato al quinto minuto della ripresa da Raspadori che, a sua volta, trova l’incrocio dei pali dopo una gran rincorsa partita da centrocampo. Siamo sul 2-0. Passano appena due giri di lancette e Karlsson accorcia le distanze per la Svezia, ma è solo Italia a Pisa. Al sessantesimo, infatti, ci pensa ancora Raspadori ad allungare il punteggio. Scamacca lo serve in maniera magnifica di tacco, e la punta del Sassuolo non sbaglia davanti al portiere. Siamo sul 3-1, ma gli Azzurrini non sono minimamente sazi. Al minuto 68 è lo stesso Scamacca a calare il poker ai gialloblù. Colpani serve l’attaccante del Genoa che trova sotto le gambe del portiere il giusto varco per segnare. Game set and match per l’Italia che incamera tre punti e complimenti e, a questo punto, può già iniziare a pensare agli Europei 2021.

alessandro.passanti@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse