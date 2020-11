Burgos-Brindisi oggi: orario, tv, programma, streaming Champions League basket 2020-2021

Oggi, mercoledì 18 novembre, al Pabellon Multiusos Coliseum di Burgos andrà in scena il match tra l’Hereda San Pablo Burgos e l’Happy Casa Brindisi, valido per la seconda giornata della Champions League basket 2020-2021 di basket. Andiamo a scoprire orari e programma della sfida, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e in streaming.

Brindisi è in un momento di forma incredibile, arrivando all’appuntamento dopo otto successi consecutivi, sette in Serie A – che le valgono la seconda posizione alle spalle di Milano – e una all’esordio della Champions League, con il successo per 92-81 contro il Darüssafaka Tekfen. E i pugliesi vogliono continuare la striscia positiva nella non facile trasferta in casa del San Pablo Burgos.

Gli spagnoli arrivano all’appuntamento dopo la cocente delusione all’esordio, con il ko per 99-98 in casa del Filou Oostende, ma restano un’avversaria pericolosa e di assoluto livello. Il San Pablo Burgos, va ricordato, è campione in carica, avendo battuto l’AEK Atene nella finale della final eight della scorsa stagione e, dunque, è un avversario che non va assolutamente sottovalutato da parte dei ragazzi di Vitucci.

Il match tra Hereda San Pablo e Happy Casa Brindisi inizierà alle ore 18.30. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Eurosport Player.

BURGOS-BRINDISI OGGI: ORARIO, TV E STREAMING

Domenica 15 novembre

Ore 18.30: Hereda San Pablo Burgos – Happy Casa Brindisi

Diretta streaming – Eurosport Player

Credits: Ciamillo