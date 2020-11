Boxe, Floyd Mayweather torna a combattere! Nel 2021 a Tokyo, l’imbattuto The Money ci riprova a 44 anni

Floyd Maywather tornerà a combattere! Il 28 febbraio 2021 lo sportivo più ricco dell’ultimo decennio salirà nuovamente sul ring: a Tokyo, capitale del Giappone che la prossima estate ospiterà le Olimpiadi, rivedremo all’opera il ribattezzato The Money, il quale si era ritirato definitivamente il 26 agosto 2017, dopo aver sconfitto Conor McGregor (icona della MMA). Il Campione del Mondo in cinque categorie di peso differenti (l’ultima tra i welter), protagonista di alcuni incontri leggendari come quelli contro Manny Pacquiao e Canelo Alvarez, indosserà i guantoni quattro giorni dopo aver compiuto 44 anni. Al momento non si sa ancora quale sarà il nome del suo avversario e se si tratterà di un incontro ufficiale oppure di una semplice esibizione, come quella del 2018 contro il kickboxer giapponese Tenshin Nasukawa.

Lo statunitensse, il quale vanta un record di 50 vittorie in altrettanti incontri disputati (27 per ko), vuole rimettersi in gioco e ha già dichiarato di avere qualcosa di speciale in mente. Il medagliato di bronzo alle Olimpiadi di Atlanta 1996 è stato più volte al centro della cronaca negli ultimi mesi: a marzo venne trovata morta in auto la ex moglie Josie Harris (mamma dei suoi tre figli), successivamente la figlia 19enne Iyanna venne arrestata con l’accusa di avere pugnalato una donna e a maggio egli stesso era finito in un vortice di polemiche per aver partecipato a una festa in piscina senza aver indossato la mascherina.

Queste le parole di Floyd Mayweather, noto anche come TBE (“The Best Ever”, il migliore di sempre), diffuse attraverso un video pubblicato su Instagram: “Tokyo, Giappone, tornerò nel 2021. So che i Giochi sono in Giappone nel 2021 ma io, Floyd `Money´ Mayweather e la mia squadra faremo qualcosa di grande al Tokyo Dome. Giappone, sto arrivando“. Attenzione, perché si dà per scontato che si tratti di un match di boxe, ma potrebbe magari anche essere un evento di arti marziali miste, viste le voci che erano circolate lo scorso anno sulla sua vicinanza a questo mondo e su un possibile business in questo sport.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Floyd Mayweather (@floydmayweather)

Foto: Lapresse