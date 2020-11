Bob donne, Coppa del Mondo Sigulda 2020-2021: Mariama Jamanka inizia con il piede giusto e precede Beierl e Kalicki

Tutto come previsto. La tedesca Mariama Jamanka si è aggiudicata la tappa inaugurale della stagione di Sigulda (Lettonia) valevole per la Coppa del Mondo di bob 2020-2021. Sul budello baltico (dove si gareggerà anche nel corso del prossimo fine settimana) erano al via solamente nove equipaggi, dato che per la prima parte della stagione le atlete nordamericane non potranno prendere parte alle prove, per le questione legate al Covid-19, e lo spettacolo ovviamente ne ha risentito.

Mariama Jamanka (coadiuvata da Vanessa Mark) ha concluso senza problemi con il tempo complessivo di 1:42.56, facendo segnare le migliori prestazioni di entrambe le manche. 51.05 nella prima discesa, e 51.51 nella seconda. Alle sue spalle, con un distacco di appena 13 centesimi, l’austriaca Katrin Beierl (51.18 e 51.51) quindi completa il podio la seconda tedesca Kim Kalicki a 58 centesimi (51.52 e 51.62).

Quarta posizione per la svizzera Melanie Hasler con un distacco di 96 centesimi dalla vetta (51.54 e 51.98), mentre è quinta la francese Margot Boch a 1.01. Sesta posizione per la rumena Andreaa Grecu a 1.21 e settima per la polacca Sylwia Smolarek a 2.52. Brutta disavventura per la svizzera Martina Fontanive che si ribalta nel corso della seconda discesa e non riesce a giungere al traguardo, Dopo una prima manche disastrosa, con un errore che è costato oltre 11 secondi di ritardo, infine, non ha preso via alla seconda manche l’equipaggio della tedesca Laura Nolte.

Foto: Lapresse