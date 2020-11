Bob, Coppa del Mondo Sigulda 2020: doppietta per Francesco Friedrich, undicesimo Baumgartner

Passano gli anni, ma Francesco Friedrich resta davvero imbattibile. Il fenomeno di Pirna continua a riscrivere record nella Coppa del Mondo di bob. Oggi è andata in scena la seconda gara stagionale in quel di Sigulda, il bis dopo quella di ieri sempre sul tracciato lettone, sempre per quanto riguarda il 2: il teutonico sale nuovamente sul gradino più alto del podio e va ovviamente a caccia dell’ennesima sfera di cristallo.

In testa dall’inizio alla fine: miglior tempo in partenza, primo posto nella prima run, poi record di spinta nella seconda e chiusura perfetta. 1’39”14 con tutti i rivali che non sono riusciti ad avvicinarsi. Ancora una volta deve accontentarsi della piazza d’onore il vice campione iridato e connazionale Johannes Lochner, che chiude a 21 centesimi di ritardo. A completare il podio, identico rispetto a ieri, è l’elvetico Michael Vogt. Nella top-5 un altro teutonico, Christoph Hafer, ed il lettone Ralfs Berzins.

Leggermente peggiorata la performance del migliore degli italiani, Patrick Baumgartner, con il frenatore Lorenzo Bilotti: 11ma piazza a 1’40” dalla vetta. Tredicesimo invece Mattia Variola.

Foto: Lapresse