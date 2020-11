Basket: un positivo al Covid-19 a Brindisi, è asintomatico. Tutta la squadra ritestata prima del Darussafaka

C’è un caso di positività al Covid-19 all’interno dell’Happy Casa Brindisi. A comunicarlo è il club stesso, che ha rivelato come nella giornata di ieri siano stati effettuati i test e che uno di essi abbia dato esito positivo all’interno del gruppo squadra.

Il soggetto, totalmente asintomatico, è stato messo in isolamento. Il gruppo verrà integralmente testato un’altra volta: domani è prevista la sfida diventata d’esordio di Basketball Champions League 2020-2021, quella con il Darussafaka al PalaPentassuglia.

Loading...

Loading...

L’Happy Casa ha già dovuto rinviare la prima, quella contro il San Pablo Burgos, per i tanti casi all’interno del club iberico. Per il momento, l’attività del gruppo è stata sospesa in attesa di chiarire definitivamente la situazione.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo