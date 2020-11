Basket, Stefano Tonut, positività al Covid-19 e lettera: “Questo virus è pericoloso e altamente contagioso, rispettiamo le regole”

Dopo Davide Casarin, un altro giocatore della Reyer Venezia si rivela, per propria confessione, tra quelli che sono stati contagiati dal Covid-19. Si tratta di uno dei più rappresentativi, Stefano Tonut, che tra le altre cose è nell’orbita della Nazionale da diversi anni.

Comunicando il proprio status di positivo, Tonut ha voluto anche lanciare un appello dai propri social in forma di lettera, subito diventata estremamente popolare: “Volevo comunicarvi che nell’ultimo tampone, effettuato domenica sera, sono risultato positivo al Covid-19. Sto abbastanza bene e fortunatamente ho pochi sintomi, ora starò in isolamento, aspettando l’esito negativo del prossimo tampone. Dal punto di vista professionale vorrei aggiungere un mio pensiero, il fatto di disputare delle partite in giro per l’Europa, in questo momento delicato, pur rispettando tutti i protocolli e tutte le misure di sicurezza, aumenta di non poco il rischio di contagio, mettendo di conseguenza a repentaglio la salute di chi ci circonda. Credo che in questa situazione delicata e completamente nuova per ciascuno di noi, sia doveroso prendere atto che questo virus è pericoloso e altamente contagioso, allo stesso tempo, è fondamentale che lo sport non si fermi, cercando però di capire quali sono le priorità. Ho deciso di esprimere la mia opinione, che è indubbiamente accresciuta in questi giorni, dopo aver toccato con mano i rischi di questo virus, ed aver messo in pericolo i miei compagni e i miei familiari. Detto questo, senza creare allarmismi, sottolineo che il virus non è uno scherzo, si sentono e leggono tante e troppe cose in rete che ci distolgono dalla realtà. Nel mio piccolo invito, a chi ha avuto il piacere di leggere il post, a rispettare le regole, utilizzando mascherine, evitando assembramenti e seguendo tutte le precauzioni dovute al caso. Sperando di rivederci presto, vi mando un abbraccio“.

Non ci sono state ancora comunicazioni in merito alla partita che la Reyer dovrebbe disputare domani sera con il Partizan Belgrado in EuroCup, ma tutto lascia pensare che ci sia un altro rinvio dietro l’angolo, dopo quello già visto con il JL Bourg en Bresse (recupero il 10 dicembre).



