Basket, Serie A 2020-2021: Pesaro batte Reggio e si conferma al top

Quinto successo stagionale per Pesaro, che batte Reggio Emilia e affianca Venezia e Virtus Bologna in terza posizione in Serie A. Ko che fa male agli ospiti, che – seppur con tre partite da recuperare – restano fuori dalla zona playoff.

Prima parte del primo quarto di marca pesarese, con la tripla di Bostic che illumina l’avvio della partita e i padroni di casa che mantengono sempre un vantaggio minimo nei primi minuti del match. Un canestro di Candi al 6’ dà il primo vantaggio agli ospiti, che allungano con Baldi Rossi, poi una tripla nuovamente di Candi che dà il +6, poi nel finale Pesaro riesce ad accorciare con il canestro dalla distanza di Delfino e si va al riposo sul 19-22.

Loading...

Loading...

Parte nuovamente forte Reggio a inizio secondo quarto, scappa via fino al 19-27, con i punti di Kyzlink, poi però Pesaro risponde con un parziale di 5-0 e torna sotto. Una tripla di Delfino vale il -2 per i padroni di casa e subito dopo Zanotti impatta il risultato sul 31-31. Taylor dalla distanza riporta avanti Reggio Emilia, ma altri quattro punti di Zanotti rimettono Pesaro avanti di un punto. Ancora Zanotti, dopo il pari di Baldi Rossi porta i padroni di casa a +3 con un gioco da tre punti e Delfino allunga fino al +5. Così si va al riposo lungo con Pesaro avanti 42-37.

Allunga ancora Pesaro a inizio secondo tempo, con prima Cain e poi Delfino dalla distanza che portano il divario a +10 per i padroni di casa. Prova a reagire Reggio, ma Pesaro difende bene e con i liberi di Filipovity arriva fino al 58-47 a due minuti dalla fine del terzo quarto. I padroni di casa in questo quarto hanno il controllo della situazione, limitano al massimo la forza di fuoco di Reggio Emilia e rispondono colpo su colpo ai tentativi degli ospiti di accorciare il divario. Negli ultimi due minuti, però, l’Unahotels alza il ritmo, mette a segno un parziale di 6-1 e rientra decisa in partita, andando all’ultimo break sotto per 59-53.

Si porta a -4 Reggio a inizio quarto, prima che Cain sblocchi i suoi con un canestro e fallo subito (ma libero sbagliato) che riporta Pesaro avanti con due possessi pieni di vantaggio. Cresce la tensione e aumentano gli errori, da entrambe le parti, ma sono i padroni di casa a riuscire ad allungare ancora con Filipovity e Robinson per il +11 dopo tre minuti di gioco, obbligando Reggio al timeout. Ma continua Pesaro e continua Filipovity ad allungare per i padroni di casa. Il parziale è di 14-4 nei primi sei minuti del quarto e la squadra di Repesa mette il match al sicuro.

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO-UNAHOTELS REGGIO EMILIA 84-63 (19-22, 42-37, 59-53)

TOP SCORER

PESARO – Delfino 19, Filipovity 14, Filloy 11

REGGIO EMILIA – Kyzlink 12, Taylor 10, Bostic 9

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI BASKET

duccio.fumero@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credits: Ciamillo