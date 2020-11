Basket: Reggio Emilia, altri quattro giocatori negativi al test anti-Covid-19 assieme al vice Federico Fucà

Continuano le buone notizie in casa Unahotels Reggio Emilia. Sono infatti risultati negativi al test anti-Covid-19 tutti i membri del gruppo squadra che erano ancora positivi all’ultimo controllo, permettendo così di programmare la ripresa sia delle attività che delle partite in tempi brevi.

Gli ultimi quattro positivi al coronavirus erano Filippo Baldi Rossi, Janis Blums, Federico Bonacini e Mouhamet Diouf; nello staff tecnico era inoltre positivo anche il vice di Antimo Martino, e cioè Federico Fucà. Sorrisi, dunque, dai tamponi molecolari.

Reggio Emilia è ferma dalla fine di ottobre, quando è scoppiato il focolaio interno alla squadra che ha finora provocato il rinvio di tre partite. I negativizzati dovranno ora sottoporsi alle visite di idoneità per riprendere l’attività agonistica, primo passaggio per ritornare a qualcosa di più vicino alla normalità.

Rimane comunque incerto il destino della partita a Pesaro di domenica, non tanto per le notizie provenienti dal club reggiano quanto per quelle che arrivano dalle Marche, con i noti problemi di contagi multipli che hanno già reso inevitabile il rinvio del match con la Virtus Bologna.

Credit: Ciamillo