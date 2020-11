Basket, Qualificazioni Europei 2022: Italia nella bolla di Tallinn. Il protocollo sanitario e le regole

Per il basket professionistico maschile, a livello di Nazionali, quelle del weekend (e di lunedì) saranno le prime bolle di altissimo livello sulle quali calerà l’attenzione internazionale. Le qualificazioni agli Europei 2022 in qualche modo devono andare avanti: otto località per altrettanti raggruppamenti,

L’Italia si trova a Tallinn, dove giocherà nel gruppo B con Russia, Macedonia del Nord ed Estonia padrona di casa. Lo fa da già qualificata alla manifestazione continentale, dal momento che ospiterà un girone al Mediolanum Forum di Milano. Una volta arrivati nella capitale estone, gli azzurri sono stati tutti sottoposti al tampone prima di poter svolgere il primo allenamento, principale regola del protocollo della FIBA che regola la sicurezza di giocatori e staff.

Loading...

Loading...

Oltre a quello internazionale, com’è noto, di protocollo ne esiste anche uno italiano, progettato dalla FIP, che ha riguardato tutti i convocati in ciascuna fase dell’avvicinamento a Tallinn. Un cammino fatto di controlli in serie, a una settimana e a due giorni dall’inizio del raduno. Chiaramente, se fossero state riscontrate positività, gli individui in questione sarebbero stati rimossi dall’elenco dei convocati e sostituiti. In quest’occasione non è accaduto, e così (con tutte le norme di sicurezza del caso, specie in situazioni non di contatto, come la distanza di due metri) i 12 di Tallinn sono partiti.

Può anche accadere che i casi di Covid-19 vengano comunque riscontrati all’interno delle bolle. In questo caso possono succedere due cose: o il giocatore in questione viene isolato, e a quel punto si apre tutta la trafila che è ormai ben nota anche a livello Eurolega, EuroCup e campionato italiano, oppure succede anche di peggio. E’ il caso dell’Ungheria, che, notizia di poco fa, a causa dei tanti contagiati (tra cui l’ex Reggio Emilia David Vojvoda), ha lasciato la bolla di Lubiana; non si sa in che modo agirà la FIBA.

federico.rossini@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo