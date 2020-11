Basket: Paul Eboua tenta ancora la strada NBA, sarà al training camp dei Miami Heat

Paul Eboua, nonostante non sia stato scelto al recente draft, continua a cercare di farsi largo verso la NBA. L’opportunità gliela offrono i Miami Heat: sarà con i protagonisti, seppur sconfitti, delle ultime Finals che il camerunense di formazione italiana, cresciuto a Roma, alla Stella Azzurra (dov’è tornato in attesa del draft) e nell’ultima stagione a Pesaro, effettuerà il training camp che, dal 1° dicembre, porterà verso la stagione.

A riportare la notizia è l’insider del Miami Herald Barry Jackson, che sottolinea come dovrà lottare per uno dei due two-way contract che possono garantirgli gli Heat (l’altro ha già un padrone, e si chiama Gabe Vincent). Gli Heat hanno ora 18 giocatori sotto contratto, ma potranno portarne 20 al training camp.

I two-way contract sono particolari: da 450.000 dollari ciascuno, permettono a un giocatore che lo ha in mano di giocare un massimo di 50 delle 72 partite di stagione regolare, potendo fare su e giù dalla franchigia di G League (in questo caso i Sioux Falls Skyforce) affiliata a quella principale. Questo numero di partite, peraltro, dipende anche dalla dimensione del roster, in questo caso di 15 giocatori, cosa che gli Heat pianificano di fare.

Credit: Ciamillo