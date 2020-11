Basket, Paul Eboua firma un Exhibit 10 con i Miami Heat. L’ex Pesaro farà il training camp con la franchigia della Florida

Il sogno NBA del cestista camerunense Paul Eboua, cresciuto e formatosi in Italia ove ha militato, nella scorsa stagione, tra le file della V.L. Pesaro, non è ancora svanito. Il ventenne di Youndé, infatti, il quale non è stato selezionato da nessun team nel recente Draft 2020, ha firmato, nelle scorse ore, un contratto Exhibit 10 con i Miami Heat. Lo riporta Pianetabasket.com.

L’ex Pesaro, dunque, farà parte dei venti giocatori che disputeranno il training camp della franchigia che nell’annata appena conclusa ha raggiunto le Finals dopo aver conquistato il titolo di campionessa della Eastern Conference. Un’occasione, indubbiamente, importantissima per Eboua, dato che avrà la possibilità di convincere il sodalizio guidato dal leggendario Pat Riley a offrirgli un contratto two-way.

Il tipo di accordo in questione permetterebbe a Eboua di giocare, con la maglia dei Miami Heat, fino a cinquanta delle settatantadue partite in programma nella prossima regular season. Inoltre, potrà giocare anche nella G-League con i Sioux Falls Skyforce, franchigia affiliata agli Heat.

Il sodalizio della Florida, negli ultimi anni, è diventato famoso per la sua capacità di valorizzare giocatori non considerati dalle altre squadre. Tra i pezzi fondamentali del roster che ha raggiunto le ultime Finals c’era anche Duncan Robinson, anch’egli undrafted proprio come Eboua. Sicuramente Paul non poteva capitare in un contesto migliore per crescere e migliorare come giocatore di pallacanestro.

