Basket, la Virtus Bologna batte in trasferta il Lokomotiv Kuban e consolida il primato nel girone C di EuroCup

Percorso netto per la Virtus Bologna nel girone C di EuroCup 2020-2021. Le V Nere vincono per 83-89 sul campo del Lokomotiv Kuban Krasnodar e rafforzano la leadership nel raggruppamento (6 successi in altrettante partite): le Top 16 sono ormai a un passo. La palma di MVP va al solito Milos Teodosic, trascinatore degli emiliani con 29 punti.

La partita si gioca su alti livelli fin dal primo quarto: le due squadre si rispondono colpo su colpo, con la Virtus che piazza un piccolo allungo negli ultimi 2’30” riuscendo a chiudere i primi 10′ avanti di cinque lunghezze (22-27). E’ comunque l’equilibrio a farla da padrone, tant’è che la Lokomotiv ristabilisce la parità con la tripla di Kalnietis a poco più di 4′ dall’intervallo; gli emiliani dimostrano di avere la mentalità giusta e con un paio di guizzi (due liberi di Teodosic e una tripla di Tessitori) scrivono il nuovo +5. Il primo tempo termina 44-49 per gli ospiti.

Il terzo quarto sorride ai padroni di casa, sebbene l’avvio sia favorevole alla squadra di Djordjevic, la quale vola sul +10 dopo meno di due minuti. Da questo momento in poi, però, la Virtus incappa in un lungo blackout che si concretizza con un clamoroso parziale russo di 18-0, con il quale la situazione viene completamente ribaltata (62-54). Gli emiliani non mollano e ritrovano il vantaggio all’inizio dell’ultimo periodo; Teodosic con la propria leadership prende per mano la squadra e, con il contributo di Pajola e Weems, le V Nere volano sul +10 a 50” dalla fine. Kalnietis è l’ultimo ad arrendersi e con due triple da lontanissimo riporta i suoi sul -4, ma è troppo tardi: la Virtus vince per 83-89.

TABELLINO

LOKOMOTIV KUBAN KRASNODAR – VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 83-89 (22-27, 22-22, 24-16, 15-24)

KRASNODAR – Hervey 21, Williams 15, Crawford 15, Cummings 13, Kalnietis 12

VIRTUS BOLOGNA – Teodosic 29, Tessitori 15, Pajola 12, Gamble 10, Weems 10

