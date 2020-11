Basket, i migliori italiani dell’ottava giornata di Serie A 2020-2021: Campogrande e Baldasso scatenati contro Varese

Si è svolta nel weekend appena trascorso l’ottava giornata di Serie A basket 2020-2021, o meglio metà dell’ottava giornata, dato che quattro partite su otto in programma sono state rinviate a causa del Covid. Tra gli azzurri i migliori sono stati Luca Campogrande e Tommaso Baldasso, i quali hanno provato a tenere in piedi una Virtus Roma in totale emergenza contro Varese.

Il primo ha segnato 25 punti tirando da tre con il 50% su 8 tentativi, mentre il secondo è stato autore di una prova favolosa da 26 punti, con 9/11 ai liberi, e 8 assist. Alla fine i loro exploit non hanno evitato la sconfitta ai capitolini, ma hanno permesso loro, quantomeno, di non venire umiliati come sembrava poter succedere dopo che Varese aveva concluso il secondo quarto avanti già di quindici punti. Per quanto concerne i lombardi, invece, si segnala un Michele Ruzzier da 10 punti in ventidue minuti di impiego.

Nel big match tra Brindisi e Sassari, Marco Spissu ha offerto una prova solida, ma meno stratosferica di altre. Il playmaker sardo ha concluso con 13 punti, 4 assist, 4 palle rubate, ma anche 4 palle perse. Buona prestazione anche per Stefano Gentile, il quale ha segnato 16 punti. Tra le file dei pugliesi, i quali hanno vinto meritatamente, invece, spicca un Riccardo Visconti che segna 10 punti in appena 12 minuti di impiego.

Nessuna prestazione degna di nota tra gli italiani scesi in campo nel derby lombardo che ha visto scontrarsi Cantù e Milano. In questo incontro, oltretutto, Gigi Datome è rimasto a riposo. Nella sconfitta di Brescia contro Trento, invece, brilla Christian Burns. Il lungo statunitense con passaporto italiano ha messo a referto ben 18 punti e 7 rimbalzi in appena 22 minuti di impiego.

