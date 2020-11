Basket femminile, Serie A1 2020-2021: rinviata Lucca-Broni, troppi casi di positività al Covid-19 nel club toscano

Torna a respirarsi l’aria dei rinvii nella Serie A1. Domenica, infatti, non si disputerà il match tra Basket Le Mura Lucca e PF Broni 93, poiché a seguito delle troppe positività al Covid-19 nel club toscano è stato raggiunto un accordo con la società biancoverde per rinviare l’incontro a tempi migliori.

Negli scorsi giorni Lucca aveva costantemente aggiornato sulla propria situazione relativa al Covid-19. I problemi sono nati dalla positività di Alessandra Orsili nell’avvicinamento alla sfida al Famila Schio. Quella partita non si è mai giocata, perché sono state riscontrate altre positività subito a seguire. Col passare dei giorni, è stato disposto anche lo stop agli allenamenti fino a quando non ci sarà un numero sufficiente di giocatrici per poterli effettuare.

Per la Gesam Gas e Luce si tratta del terzo match rinviato dopo quelli con la Dinamo Sassari (quando però era il club sardo a essere in difficoltà da coronavirus) e, appunto, quello con Schio. Appare però difficile poter pensare a un ritorno in campo in tempi brevi delle toscane, vista anche l’evoluzione della situazione già riscontrata in altre squadre con problemi di Covid-19 (Geas Sesto San Giovanni, Ragusa e Sassari).

Foto: ufficio stampa Basket Le Mura Lucca