Basket femminile, Serie A1 2020-2021: Empoli demolisce Battipaglia, San Martino di Lupari vince a Broni

Sono state solo due le partite di Serie A1 2020-2021 di basket femminile che si sono svolte nel corso di questo pomeriggio. Nella prima la Use Scotti Rosa Empoli ha letteralmente demolito l’O.ME.P.S. BricUp Battipaglia. Le toscane hanno iniziato l’incontro con un primo quarto strepitoso, concluso con il parziale di 25-8, e hanno vinto con un roboante 84-56.

A guidare al successo Empoli sono state Smalls, che ne ha messi 22 tirando 8/14 dal campo, Premasunac, autrice di una quasi doppia doppia da 17 punti e 9 carambole, e Mathias, la quale ha segnato 19 punti e ha acchiappato otto rimbalzi di cui quattro in attacco. Per quanto concerne Battipaglia, invece, nonostante la nettissima sconfitta, meritano menzione la prova da 19 punti e 9 rimbalzi di Hersler e la doppia doppia di Mc Cray da 15 punti e 11 rimbalzi. Quest’ultima, però, ha anche tirato con un oltremodo negativo 5/16 dal campo.

Nell’altra sfida, invece, la PF Broni 93 è caduta, tra le mura amiche, contro una Fila San Martino di Lupari decisamente più cinica del quarto periodo. Risultato finale un netto 60-70. Le venete hanno trovato 19 punti da Ciavarella e 16 con 9 rimbalzi da Anderson. Per le padrone di casa, invece, la migliore è stata Madera che ha fatto registrare una doppia doppia da 18 punti e 11 carambole.

