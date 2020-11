Basket femminile, Serie A1 2020-2021: 7a giornata dimezzata, ma c’è il big match Venezia-Schio

Con quattro partite rinviate (e una, Costa Masnaga-Geas Sesto San Giovanni, già riprogrammata per il prossimo 2 dicembre), la settima giornata della Serie A1 femminile si può a buon diritto definire più che dimezzata. Non mancheranno però le emozioni, perché le tre partite rimaste sono tutte di primaria importanza, e in particolare c’è il big match tra Venezia e Schio. Ma andiamo a vedere tutto con precisione.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-USE SCOTTI ROSA EMPOLI (Sabato 7 novembre, ore 15:00)

Dopo la prima sconfitta in questa stagione, ma su un campo difficile come quello di Schio e dopo aver guidato per quasi tutta la partita, le V nere cercano il riscatto in casa contro Empoli, una delle squadre più intriganti dell’annata. Se sul fronte bolognese non si segnala nessun problema di infermeria, Empoli, nel match contro Lucca, ha avuto paura per Erin Mathias, che è rimasta in campo stringendo identi e dovrebbe esserci senza tanti problemi anche in quest’occasione. L’USE Scotti Rosa può tentare la scalata verso le zone alte, trovandosi a quota 6 punti, mentre la Virtus è a caccia del mantenimento del terzo posto e del riscatto dopo il bruciante finale del PalaRomare.

LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO-PF BRONI 93 (Sabato 7 novembre, ore 18:00)

Dopo la tegola pesantissima dell’assenza per lungo tempo (quattro mesi) del centro Kyara Linskens, su cui puntava tantissimo, Campobasso si ripresenta sul parquet con l’occhio al mercato da una parte e a Broni dall’altra, mentre dovrebbe tornare Kizer, che è stata assente due settimane fa nell’ultimo match disputato. Entrambe le squadre hanno saltato il sesto turno causa rinvii per Covid-19; giocano da ex Valentina Bonasia e Julie Wojta, mentre è da osservare l’incontro-scontro tra convocate per la bolla di Riga tra Samantha Ostarello e Sara Madera.

UMANA REYER VENEZIA-FAMILA WUBER SCHIO (Sabato 7 novembre, ore 19:30)

Il duello per eccellenza di questa stagione si potrebbe avvicinare in tono, se non minore, quantomeno segnato dagli infortuni. Alla Reyer (squadra da oltre 31 punti di media rifilati a gara in questo primo scorcio di stagione), infatti, c’è il dubbio Temi Fagbenle: il colpo del mercato estivo veneziano ha subito un infortunio nel match con San Martino di Lupari e non si sa ancora se potrà essere della partita per coach Ticchi. Pierre Vincent, invece, dovrà probabilmente fare a meno di Jillian Harmon per un colpo alla spalla (il ballottaggio è con Natasha Cloud, dato che il Famila ha quattro straniere e a turno una deve restare fuori in campionato), mentre, nonostante la perforazione al timpano che la porterà sotto i ferri lunedì, Giorgia Sottana appare proiettata a scendere in campo. In via di recupero anche Jasmine Keys.

Credit: Ciamillo