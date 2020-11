Basket femminile, Qualificazioni Europei 2021, Lino Lardo: “Match contro la Repubblica Ceca di importanza capitale”

Dopo la sfida con la Romania, Lino Lardo guida l’Italia al match forse più importante, per come si sono sviluppate le cose nel girone di qualificazione agli Europei 2021. La Repubblica Ceca non ha ancora perso una partita, e a Cagliari, lo scorso anno, una volta prese in mano le redini dell’incontro non le ha mollate più.

Così parla il coach della Nazionale a ventiquattr’ore di distanza da un match e dall’altro: “E’ stata una grande emozione sedere sulla panchina della Nazionale. Era importante che le ragazze mettessero in pratica ciò per cui abbiamo lavorato in questi giorni: grande intensità e voglia di giocare insieme. La mentalità giusta. Abbiamo costruito tiri aperti e questo a prescindere dalla difesa della Romania. Non è ancora tutto oleato per bene ma la volontà di trovare l’extra passaggio mi conforta. Nella “bolla” è tutto un po’ asettico ma nella squadra c’è un bel clima. Il gruppo è affiatato e c’è aria di vera squadra. Il match contro la Repubblica Ceca è di importanza capitale perché la qualificazione è ancora in bilico ma io direi che prima ancora di pensare alle nostre avversarie di domani dovremo pensare a noi stessi. Abbiamo ancora margini di miglioramento soprattutto in attacco. Non dobbiamo guardare la differenza canestri ma entrare in campo sereni e determinati. La Repubblica Ceca è squadra di tutto rispetto ma dipenderà tutto da noi e dalla nostra voglia di difendere. Sono fiducioso“.

Ancora ignota la scelta delle 12 che giocheranno contro le ceche, tra le 14 che Lardo ha a disposizione. Una tra Nicole Romeo e Samantha Ostarello dovrà forzatamente restare fuori, ed è l’unica certezza. Contro la Romania è stata l’ala di Campobasso a rimanere fuori, così come Laura Spreafico, tornata nel gruppo azzurro nelle partite che contano dopo diverso tempo.

Credit: Ciamillo