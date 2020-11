Basket femminile, le migliori italiane della 9a giornata di A1: Matilde Villa da record

Si è disputato nel weekend il nono turno della Seria A1 di basket femminile e sui parquet d’Italia si sono potute apprezzare le buone prestazioni di diverse ragazze azzurre. Molte le giocatrici in evidenza, anche se la nona giornata verrà ricordata per la clamorosa prestazione di Matilde Villa contro la Dinamo Sassari.

La giocatrice del Limonta Costa Masnaga, infatti, ha messo in campo una prestazione monstre che la fa entrare di diritto nei libri dei record. La Villa, classe ’04, compirà 16 anni solo tra pochi giorni, ma si è fatta un regalo di compleanno indimenticabile sabato. Costa Masnaga si è imposto 76-57 su Sassari e lo ha fatto grazie ai 36 punti della giovanissima Matilde.

Loading...

Loading...

36 punti che sono figli di un 11/17 da due punti e 3/4 da tre, ma cui vanno aggiunti gli 8 rimbalzi, i quattro assist e una stoppata. E per Matilde Villa quello di ieri comunque non è un exploit unico e inaspettato. La quindicenne, infatti, in questa stagione ha conquistato un posto da titolare nel Costa Masnaga e viaggia con una media di 19 punti a partita ed è al momento la miglior marcatrice della Serie A1.

Nelle altre partite, poi, a mettersi in evidenza sono state la solita Giorgia Sottana, top scorer per Schio nella vittoria contro San Martino di Lupari; Simona Cordisco, autrice di un 3/4 dalla distanza nel match vinto dalla Virtus Bologna, con anche Elisabetta Tassinari in evidenza con 16 punti; mentre ieri a spiccare sono state Elisa Mancinelli, 18 punti nonostante il ko di Campobasso a Sesto San Giovanni, e Ilaria Panzera, che oltre a 10 punti ha messo a segno 8 rimbalzi e 4 assist proprio per la Geas.

Infine, una citazione la merita Carlotta Zanardi, giocatrice in Serie A2 classe 2005, del RMB Brixia Basket San Paolo. La giocatrice, infatti, ha “imitato” Matilde Villa e nel match contro il Cus Cagliari ha messo a referto ben 35 punti, con 7/11 da due punti, ma soprattutto 5/9 da tre punti, oltre a un perfetto 6/6 dalla lunetta.

