Basket femminile, le migliori italiane della 7^ giornata di A1. Ostarello, Madera a Carangelo fanno sperare in chiave nazionale

Andiamo a vedere quali sono state le migliori giocatici italiane di una settima giornata della Serie A1 di basket femminile, che ha visto in programma solo tre partite.

Debora Carangelo: ancora una volta protagonista e questa volte nella sfida di vertice tra Venezia e Schio. La play, convocata da Lardo in Nazionale, trascina la sua Reyer ad un successo che vale la vetta della classifica in solitaria. Per lei ci sono a referto ci sono 17 punti in 24 minuti di utilizzo.

Loading...

Loading...

Giorgia Sottana: prova a cancellare la delusione e la rabbia per la mancata convocazione in azzurro con una prova da leader per una Schio che non riesce a fare suo il big match contro Venezia. Tredici punti e cinque assist (15 di valutazione) per la veneta.

Samantha Ostarello e Gaia Gorini: Campobasso aveva bisogno di una vittoria per rilanciarsi dopo un inizio di stagione complicato. Grande prestazione per la lunga, chiamata anche in azzurro da Lardo, con una spaventosa doppia doppia da 15 punti e 18 rimbalzi; ma importante anche il contributo di Gorini, che ha messo a referto 15 punti.

Sara Madera: altra grandissima prestazione per la giovane lunga azzurra. Purtroppo non ha coinciso con la vittoria della sua Broni, ma restano i 17 punti ed 8 rimbalzi a referto, con un totale di 28 valutazione. Una crescita davvero costante per una giocatrice che può essere molto importante anche per l’Italia di Lardo.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit Ciamillo