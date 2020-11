Basket femminile: Giampiero Ticchi, coach della Reyer Venezia, positivo al Covid-19. Nessun rischio per giocatrici e partite

Un altro caso di positività al Covid-19 scuote il mondo del basket femminile, ed è alla Reyer Venezia che tocca la malaugurata sorte in questa fattispecie. Giampiero Ticchi, il coach delle lagunari leader in campionato, èinfatti stato contagiato dal coronavirus.

La positività è emersa prima della pausa per le Nazionali, ma è stata comunicata solo recentemente. Ticchi si trova ora in isolamento fiduciario, come da protocollo. Oltre al coach è stata testata l’intera squadra, senza che siano però emersi altri casi. Peraltro, non ha nemmeno avuto contatti con atlete e staff perché si trovava a Cattolica; nessun rischio, dunque, per le prossime partite dell’Umana.

L’attività verrà ora guidata, fino al ritorno di Ticchi, dai suoi assistenti Massimo Romano e Juan Pernias. La Reyer, va ricordato, tornerà in campo sabato alle 18:30 sul parquet del PalaSerradimigni, dove sfiderà la Dinamo Sassari per l’ottava giornata di Serie A1. L’Umana è tra le poche squadre, con Schio, Bologna ed Empoli, ad esser riuscita a giocare finora tutte le partite senza rinvii.

Credit: Ciamillo