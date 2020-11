Basket, Eurolega: Asvel e Bayern Monaco potrebbero ricevere la licenza pluriennale

L’Eurolega, da quanto è emerso da una riunione dell’Euroleague Commercial Assets Executive Board, è particolarmente interessata ad aumentare la sua presenza in mercati strategici quali Francia e Germania. Nei due paesi citati, infatti, la popolarità del basket è in crescita e la massima competizione continentale vorrebbe massimizzare l’interesse per la palla a spicchi di transalpini e teutonici dando delle licenze pluriennali al Bayern Monaco e all’Asvel.

Il consiglio d’amministrazione, stante quanto riporta Sportando, definirà le condizioni per l’assegnazione della licenza pluriennale ai due club entro giugno 2021. Con l’entrata di Bayern Monaco e Asvel nel gruppo di sodalizi che possiedono una licenzia pluriennale, inoltre, il numero di questi passerà da undici a tredici. Una mossa, quella dell’Eurolega, che serve anche per aumentare la stabilità della competizione stessa.

Loading...

Loading...

luca.saugo@oasport.it

Twitter: @LucaSaugo

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo