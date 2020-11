Basket, EuroCup 2020-2021: JL Bourg en Bresse-Reyer Venezia rinviata, per l’Umana troppi positivi al Covid-19

Continua la sfilza di rinvii delle partite dell’Umana Reyer Venezia, che deve spostare la terza consecutiva. In questo caso si invertono completamente i ruoli con il JL Bourg-en-Bresse. Se i francesi avevano chiesto lo spostamento della terza di andata, stavolta sono i lagunari a volere, e ottenere, quello della terza di ritorno in EuroCup.

La ragione risiede nelle numerose positività al Covid-19 della squadra, emerse dopo la trasferta vittoriosa di Roma, ultima partita giocata dagli uomini allenati da Walter De Raffaele. Stefano Tonut e Davide Casarin sono gli usciti allo scoperto tra i contagiati, tramite loro post sui social. La Reyer ha già rinviato le partite con il Partizan Belgrado in coppa e con l’Allianz Trieste in campionato.

Non soltanto Venezia si trova con un’altra partita rinviata in EuroCup nell’ottava giornata: anche la Virtus Bologna, infatti, ha dovuto spostare il suo match con il MoraBanc Andorra, a causa delle positività nel club che milita nella Liga ACB spagnola. Rimanendo nel nostro Paese, continuano invece ad arrivare buone notizie da Reggio Emilia, dove i positivi si sono ridotti a quattro.

