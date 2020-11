Basket, Serie A 2020-2021: Trento fa suo il posticipo in casa di Brescia

La Dolomiti Energia Trento fa suo il posticipo dell’ottava giornata della Serie A 2020-2021 di basket. La squadra di coach Brienza, nonostante le fatiche del doppio impegno settimanale in EuroCup, supera la Germania Basket Brescia per 80-73. Si tratta della seconda vittoria consecutiva per Trento, che si porta ad otto punti in classifica, mentre per i lombardi si tratta del quarto ko di fila e la conferma di un momento negativo.

A Brescia non basta Christian Burns, da 18 punti e 7 rimbalzi, mentre Trento ha un ottimo contributo dal trio composto da Kelvin Martin (top scorer con 19 punti), Victor Sanders e Gary Browne, con gli ultimi due che mettono a referto 16 punti. Un inizio di match folgorante di Brescia, che domina nei primi dieci minuti, portandosi avanti alla prima sirena di dodici punti (25-13). Trento, però, replica immediatamente nella seconda frazione con un parziale di 22-12. Si continua punto a punto anche nel terzo quarto, con le due squadre che entrano negli ultimi dieci minuti in perfetta parità (59-59). Nell’ultimo quarto Trento allunga in maniera decisiva (parziale 21-13), con la Dolomiti trascinata da Kevin Martin.

Questo il tabellino della partita

GERMANI BASKET BRESCIA – DOLOMITI ENERGIA TRENTO 73-80 (25-13, 12-22, 23-24, 13-21)

Brescia: Crawford 9, Moss 9, Sacchetti 4, Burns 18, Cline 13, Ristic 10, Chery 5, Kalinoski 5, Vitali, Bortolani, Parrillo, Ancellotti

Trento: Morgan 13, Sanders 16, Browne 16, Martin 19, Forray 3, Maye 9, Conti 4, Mezzanotte, Ladurner, Williams, Jovanovic, Pascolo

