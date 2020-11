Masters 1000 Parigi-Bercy 2020, risultati 3 novembre: Lorenzo Sonego ok con Bublik, Berrettini perde con Giron. Fuori Tsitsipas e Goffin

Seconda giornata dell’ATP Parigi-Bercy 2020 agrodolce per i colori italiani. Lorenzo Sonego conferma il suo ottimo momento di forma superando in nemmeno sessanta minuti l’ostico Alexander Bublik. Il torinese domina in lungo e in largo, ha solo un passaggio a vuoto a inizio secondo set replicato con la vittoria di cinque game consecutivi e due break conquistati lasciando un solo punto al suo avversario; al secondo turno ci sarà Alex De Minaur. Nell’ultimo match di giornata invece Matteo Berrettini dice addio al torneo e alle chance di tornare alle ATP Finals perdendo con Marcos Giron. Il tennista romano patisce il mese di inattività e non riesce mai ad impensierire la battuta dell’avversario, oltre a compiere tantissimi errori e a non sfruttare tutte le occasioni che l’americano gli concede. Giron trionfa in quasi tre ore e si toglie lo sfizio di battere per la prima volta un top 10 in carriera.

Berrettini però non è l’unica testa di serie a cadere in questo martedì. Altrettanto sorprendente è il ko di Stefanos Tsitsipas: il greco, numero 2 del tabellone, saluta subito la Francia contro il padrone di casa Ugo Humbert in un match combattuto durato tre ore e venti, con i tre set conclusi tutto al tie-break. Il francese sarà protagonista di un terzo turno inaspettato con Norbert Gombos: lo slovacco, giustiziere di Cecchinato, si dimostra più cinico di David Goffin, che cede senza appello per 6-4 7-6.

Loading...

Loading...

Pochi patemi per Milos Raonic, che sbriga in poco più di un’ora la pratica Aljaz Bedene. 6-3 6-2 emblematico, con il canadese che ha concesso solo sei punti sulla sua battuta. Per lui la wild card Pierre Hugues Herbert, capace di vincere al tie-break del terzo set con Tennys Sandgren. Un po’ meno agevole il debutto di Stan Wawrinka, che è costretto ad un lungo secondo set per aver ragione di Daniel Evans raggiungendo Tommy Paul, che fatica nel primo set ma poi trova il feeling giusto con il campo e supera di slancio Gilles Simon. Subito fuori il vincitore di Nur-Sultan John Millman, che cede 6-4 6-2 a Kecmanovic, mentre lo sconfitto in finale Mannarino fa fuori in due set Lajovic. Poco lavoro per due giganti del circuito come Kevin Anderson e Marin Cilic: il sudafricano approfitta del ritiro di Laslo Djere al settimo gioco, mentre il croato non scende nemmeno in campo per la positività al Covid-19 del suo avversario Corentin Moutet.

RISULTATI ATP PARIGI-BERCY 2020

Yoshihito Nishihoka b. Pablo Andujar 5-7 6-4 6-2

Milos Raonic b. Aljaz Bedene 6-3 6-2

Stan Wawrinka b. Daniel Evans 6-3 7-6

Kevin Anderson b. Laslo Djere 5-2 rit.

Richard Gasquet b. Taylor Fritz 6-0 3-6 6-3

Pierre-Hugues Herbert b. Tennys Sandgren 2-6 6-4 7-6

Lorenzo Sonego b. Alexander Bublik 6-1 6-4

Tommy Paul b. Gilles Simon 3-6 6-3 6-3

Adrian Mannarino b. Dusan Lajovic 7-6 6-3

Norbert Gombos b. David Goffin 6-4 7-6

Miomir Kecmanovic b. John Millman 6-4 6-2

Marin Cilic b. Corentin Moutet Walkover

Pablo Carreno Busta b. Jan-Lennart Struff 7-6 6-2

Ugo Humbet b. Stefanos Tsitsipas 7-6 6-7 7-6

Marcos Giron b. Matteo Berrettini 7-6 6-7 7-5

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse