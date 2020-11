ATP Finals 2020 oggi: orari, tv, programma, streaming 19 novembre

Oggi, giovedì 19 novembre, il gruppo “London 2020” avrà il suo ultimo giorno di incontri, ma il vincitore è già noto. Si tratta dell’austriaco Dominic Thiem, viste le vittorie nei primi due incontri contro il greco Stefanos Tsitsipas e soprattutto contro Rafael Nadal. Thiem sarà impegnato non prima delle 15.00 contro il russo Andrey Rublev, già certo dell’eliminazione tenendo conto i ko contro Nadal e Tsitsipas. Il russo ha detto chiaramente vorrà concludere nel migliore dei modi la sua avventura nel Master anche per portarsi a casa un po’ di denari da questa esperienza. Discorso diverso per l’austriaco che potrebbe decidere di tirare un po’ i remi in barca per gestire le energie in vista della semifinale.

Pertanto, il match clou della giornata sarà il vero e proprio spareggio tra Rafa e il citato Tsitsipas, in programma non prima delle 21.00 italiane. Il campione in carica ellenico se la vedrà contro l’iberico, in vantaggio nel computo dei precedenti 5-1 e vittorioso contro il greco anche nell’incrocio che c’era stato l’anno passato in questa sede. Si può intuire che il maiorchino goda dei favori del pronostico e vedremo quale sarà la strategia di gioco che sceglierà di adottare Stefanos al cospetto del 13 volte vincitore del Roland Garros 2020.

IL PROGRAMMA DELLE ATP FINALS 2020 (19 NOVEMBRE)

La quinta giornata delle ATP Finals partirà oggi dalle ore 13:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena e in diretta streaming su Sky Go e Now Tv. OA Sport offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta dei singolari, per non perdersi davvero nulla.

Sessione diurna, ore 13

[5] W. Koolhof/N. Mektic vs [8] L. Kubot/M. Melo

non prima delle 15

[3] D. Thiem vs [7] A. Rublev

Sessione serale, ore 19

[2] R. Ram/J. Salisbury vs [3] K. Krawietz/A. Mies

non prima delle 21

[2] R. Nadal vs [6] S. Tsitsipas

giandomenico.tiseo@oasport.it

Foto: LaPresse