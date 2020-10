Vuelta a España 2020, Tom Dumoulin conferma che ci sarà anche Primoz Roglic

Anche Primoz Roglic sarà della partita alla Vuelta a España 2020. A darne la notiza è stato il suo compagno di squadra Tom Dumoulin durante un intervista a L1mburg. Lo sloveno, fresco vincitore della Liegi-Bastogne-Liegi, difenderà, dunque, il suo titolo in Spagna, dato che è il campione uscente del terzo grande giro della stagione. Non è detto, però, che farà la sua gara. Primoz, infatti, potrebbe lavorare per lo stesso Dumoulin.

Dumoulin, a cyclismactu.net, ha parlato proprio di quali saranno le gerarchie della Jumbo-Visma alla Vuelta. Queste le sue parole: “Sarà la strada a decidere chi sarà il capitano alla Vuelta. Io mi sento bene e credo di essere in crescita e se durante la gara avrò buone sensazioni, allora Primoz mi aiuterà. Al contrario, se sarà ancora lui il più forte, allora mi metterò a sua disposizione proprio come al Tour de France“.

Foto: Lapresse