Vuelta a España 2020, tappa di domani (29 ottobre): B.M. Cid Campeador. Castrillo del Val-Aguilar de Campoo. Altimetria, percorso, orari

La Vuelta a España 2020 torna ad ‘addolcirsi’ nella nona tappa. Giornata ‘defatigante’ per il plotone dopo la scalata odierna dell’Alto de Moncalvillo: la B.M. Cid Campeador. Castrillo del Val-Aguilar de Campoo di 157 chilometri è una frazione dedicata alle ruote veloci, con il rinnovo della sfida tra Sam Bennett e Pascal Ackermann che, autori di una sola volata ad oggi, non vorranno farsi sfuggire l’occasione.

PERCORSO

Si parte da Castrillo del Val, paesino di poco più di 500 anime nella provincia di Burgos ma rimasto nella storia per essere stato il primo luogo di sepoltura del leggendario Rodrigo Diaz, noto nella storia come El Cid. La tappa è a media quota, tutta sugli 800 metri sul livello del mare; si procede fino ad Aguilar de Campoo, attraversata per la prima volta al chilometro 122: da lì un circuito di poco più di 35 chilometri per immettersi poi all’arrivo, completamente pianeggiante negli ultimi quattro chilometri.

ALTIMETRIA

ORARI

La frazione di domani, giovedì 29 ottobre, prenderà il via alle ore 13.25. Stando alle stime legate alle medie orarie, la tappa dovrebbe terminare tra le 17.05 e le 17.27.

Foto: Alvaro Bueno/Shutterstock.com